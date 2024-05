La Belgique s'engage à verser 28 millions pour l'aide humanitaire et les réfugiés

La Belgique s'engage à verser plus de 28 millions d'euros pour la Syrie, annonce la ministre de la Coopération au développement, Caroline Gennez, dans un communiqué diffusé à l'issue d'une conférence des donateurs européens qui s'est tenue à Bruxelles.

Sur les 28.250.000 euros, 17.250.000 euros iront aux organisations humanitaires qui opèrent en Syrie et 11 millions iront à l'aide d'urgence dans les pays voisins - le Liban, la Jordanie, l'Égypte, l'Irak et la Turquie - qui accueillent ensemble quelque 5 millions de réfugiés syriens, ajoute la ministre.

La contribution belge est destinée aux fonds d'urgence des Nations Unies tant pour la Syrie que pour le Liban de l'OCHA, l'agence d'aide humanitaire des Nations Unies, et à toute une série de partenaires de longue date de la Belgique, tels que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la Croix-Rouge internationale (CICR). Une partie de l'aide sera également versée aux partenaires locaux par le biais du mécanisme de réaction d'urgence de la Commission européenne (DG ECHO). L'aide se concentre sur la fourniture de nourriture, de soins de santé de base, d'éducation et de sécurité.