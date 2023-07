La Belgique s'engage à verser jusqu'à 6 millions au Fonds de la BEI en faveur de l'Ukraine

Le ministre belge des finances, Vincent Van Peteghem, annonce jeudi que la Belgique se tient prête à contribuer à l'initiative EU for Ukraine, fonds de la Banque européenne d'investissement (BEI) en faveur du pays envahi par la Russie. La contribution belge pourrait aller jusqu'à six millions d'euros.

Ce fonds de la BEI vise à "renforcer rapidement la réponse aux besoins les plus urgents de l'Ukraine en matière d'infrastructures et à soutenir son économie", explique la banque dans un communiqué diffusé jeudi soir.

Les plus gros contributeurs sont la France et l'Italie qui promettent de verser respectivement 100 millions d'euros. Les autres pays qui s'engagent à alimenter le fonds sont l'Espagne, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Slovaquie. Il est question qu'un montant total de 383,3 millions d'euros soit collecté de la sorte.

Toutefois, d'autres pays, dont le Danemark, l'Estonie, la Grèce, la Croatie et Chypre, comptent aussi soutenir le fonds mais n'ont pas encore formulé de promesses chiffrées, si bien que la taille du Fonds "devrait augmenter encore à la faveur de futurs engagements", salue la BEI.

"Les engagements présents et à venir soutiendront l'économie de l'Ukraine et sa résistance farouche face à l'invasion russe", a commenté Werner Hoyer, le président de la BEI.