La Belgique signe un accord de coopération maritime avec le Royaume-Uni

"La Belgique et le Royaume-Uni souhaitent se concentrer ensemble sur des routes de transport respectueuses de l'environnement entre les ports britanniques et belges", a expliqué le nouveau ministre Paul Van Tigchelt. "Notre pays joue depuis de nombreuses années un rôle de pionnier dans la réduction des émissions de soufre et d'azote des navires."

La ministre britannique a d'ailleurs souligné les excellentes relations commerciales entre le Royaume-Uni et la Belgique. Elle a également visité la station-service à hydrogène de CMB.TECH dans le port d'Anvers, qui tente de contribuer à la diminution des émissions de CO2 dans le transport maritime international.