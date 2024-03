La Belgique s'illustre une nouvelle fois à un concours diplomatique pour étudiants

Chaque année, l'université d'Harvard organise le championnat du monde de diplomatie pour les étudiants, qui se calque sur la procédure utilisée par les Nations unies. Pendant quatre jours, entre 1.000 et 1.500 jeunes provenant d'une centaine de pays de par le monde se sont mis dans la peau de diplomates et ont défendu les intérêts du pays qu'ils représentaient. Chaque participant représentait une délégation d'un pays autre que le sien.

Cette année, la Belgique a notamment représenté le Pakistan, le Canada et le Danemark, a indiqué à Belga Nick Swinnen, le président de la délégation belge. Plusieurs sujets d'actualité se sont retrouvés au cœur de la conférence, à savoir la cybersécurité, la transition énergétique, l'énergie nucléaire, la migration en Syrie... Des thématiques qui se retrouvent également à l'ordre du jour des Nations unies.

Et cette année encore, la Belgique s'est hissée en haut du podium. "Nous avons une fois de plus souligné à quel point la Belgique est connue pour ses qualités diplomatiques et son sens du compromis", a commenté Alexander Canetta, diplomate en herbe et membre de la MSB.