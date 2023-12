La Belgique souligne l'importance de la déclaration universelle des droits de l'Homme

La diplomatie belge rappelle son attachement à cette déclaration. "La dignité humaine et l'égalité des droits pour tous constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Telles sont les valeurs fondamentales de la politique étrangère de la ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes Hadja Lahbib et de la ministre de la Coopération au développement Caroline Gennez", écrivent les Affaires étrangères dans un communiqué publié vendredi.

"Notre pays est membre du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU depuis le 1er janvier 2023 et jusqu'à fin 2025. Concrètement, en tant que membre, la Belgique est attachée à l'importance de rendre des comptes pour les crimes les plus graves ; au renforcement de la société civile et la protection des défenseurs des droits humains ; à l'égalité et à la lutte contre les discriminations, avec un accent particulier sur les femmes et les filles ; et à la promotion de tous les droits humains, droits civils et politiques ainsi que droits économiques, sociaux et culturels, dans leur indivisibilité et interdépendance", énumèrent-elles.