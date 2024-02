La Belgique soutient la candidature de Rutte comme secrétaire général de l'Otan

La Belgique soutient la candidature du Premier ministre démissionnaire néerlandais Mark Rutte comme secrétaire général de l'Otan, a-t-on appris vendredi, alors qu'un consensus semble se dessiner autour de sa personne, après l'annonce du soutien de trois des plus influents alliés, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne."

Ce soutien de la Belgique pour le chef du gouvernement démissionnaire des Pays-Bas - libéral, comme M. De Croo et la cheffe de la diplomatie belge, Hadja Lahbib - vient renforcer ses chances de succéder à l'ancien Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg, en fonction depuis le 1er octobre 2014 et dont le mandat, prolongé à deux reprises expire en principe fin septembre prochain.

M. Rutte a enchaîné jeudi les marques de soutien plus ou moins explicite de la part de plusieurs pays alliés, et non des moindres: les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ainsi que de manière moins déclarée de la France.

Les pays de l'Otan se sont fixé comme objectif de désigner un nouveau secrétaire général de l'organisation si possible avant le 4 avril prochain, date du 75e anniversaire de l'agence atlantique et d'une réunion des ministres des Affaires étrangères alliés