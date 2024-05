La Belgique va-t-elle reconnaître la Palestine? Alexandre De Croo indique que "la priorité est de libérer les otages"

Alexander De Croo estime que chaque démarche diplomatique doit avoir une priorité claire: "Cette priorité, c'est de libérer les otages et de mettre fin à la violence à Gaza. Les massacres de civils innocents doivent cesser."

Le kern discute de la question de savoir si la Belgique va suivre la Norvège, l'Irlande et l'Espagne et reconnaître un État palestinien. Au gouvernement, les écologistes, les socialistes, mais aussi le CD&V souhaitent franchir le pas. Les libéraux mettent plutôt en avant les actions sur le terrain, plus qu'une reconnaissance immédiate.

"Si vous le faites, cela doit immédiatement mettre un terme à la violence", a tempéré Alexander De Croo. "C'est la vision que nous devons avoir pour évaluer cela. Écoutons-nous les uns les autres."