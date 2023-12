La Belgique valide l'échange de la dette mozambicaine contre des investissements climat

Caroline Gennez s'était rendue dans ce pays africain en juin dernier.

"Si nous voulons soutenir les pays du Sud dans leur transition vers une économie durable et respectueuse du climat, nous devons oser aller au-delà des aides financières 'traditionnelles'. un debt-for-climate swap est un moyen innovant et créatif de rendre concrète et réalisable la solidarité entre le Nord et le Sud. Je me réjouis donc que la Belgique soit l'un des pionniers en la matière", indique la ministre, citée dans le communiqué.