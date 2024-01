La Belgique vaut ajouter des éléments supplémentaires à l'accord UE-Mercosur

La cheffe de la diplomatie belge était interrogée par Els Van Hoof (CD&V) et Malik Ben Achour (PS) à propos de cet accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur, qui compte quatre pays sud-américains (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay).

L'UE a tenté l'an dernier de redonner un coup d'accélérateur aux discussions, profitant entre autres du retour au pouvoir de Lula au Brésil. L'accord, surtout son volet commercial, continue cependant de diviser les 27. Mais "à l'heure actuelle, l'analyse de la Commission est que les conditions pour conclure des négociations avec le Mercosur ne sont pas réunies", a affirmé le porte-parole de la commission européenne mardi.