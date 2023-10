La bière, le chocolat, les Diables, les F-16... et JCVD pour remercier la Belgique

"Ce que nous aimons de la Belgique": dans un clip au ton humoristique, sur fond de "Pump up the jam" de Technotronic, défilent la bière, le chocolat, les Diables rouges et... l'acteur Jean-Claude Van Damme, star mondiale du film d'action qui s'était rendue en Ukraine en décembre 2022 .

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, n'a pas manqué mercredi de mettre en avant le petit film pour justifier l'aide belge à l'Ukraine en guerre face aux critiques de certains députés qui jugent le soutien belge insuffisant.

En mai, la Belgique s'est engagée dans la coalition F-16 dirigée par les Pays-Bas et le Danemark afin de participer à la formation des pilotes et des mécaniciens, mais plusieurs partis souhaitent qu'elle aille plus loin et donne certains de ses avions de combat à l'Ukraine.