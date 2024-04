La Chambre adopte la réforme des pensions de la Vivaldi

Longuement négocié en juillet 2022 et juillet 2023, ce projet de loi concrétise l'un des chantiers importants de la Vivaldi. La mesure phare de la réforme est le retour du bonus pension, à l'attention des personnes en âge d'être pensionnées mais qui continueront à travailler, et ce dès le 1er juillet 2024.

Le bonus pension sera accessible aussi bien aux salariés, qu'aux indépendants et aux fonctionnaires.

Pour chaque année de travail supplémentaire, le travailleur se constituera un bonus. Celui-ci s'élèvera à 314,58 euros par mois de services réellement prestés au cours de la première année de référence, de 629,17 euros par mois la deuxième année et, enfin, de 943,75 euros la troisième année. Au total, les travailleurs qui prolongeront leur carrière de 3 années auront droit à un montant total de 22.650 euros nets.

"Le vote de la réforme des pensions marque un moment important de la législature. En tant que ministre socialiste, je suis extrêmement fière de cette réforme qui tout en étant positive pour les pensionnés et les travailleurs, garantit la soutenabilité financière du régime des pensions à moyen et long terme", a commenté Karine Lalieux. "Nous nous étions engagés à revaloriser la pension minimum, à réduire les inégalités subies par les femmes, à renforcer la solidarité et la convergence, à soutenir le maintien au travail. Nous l'avons fait."