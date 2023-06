La Chambre adopte le projet de loi "féminicide"

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière le projet de loi sur "la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent".

La nouvelle législation définit officiellement la notion de féminicide, permet de collecter des données statistiques, améliore les droits et la protection des victimes et prévoit de former la police et les magistrats.

Les victimes de violence de genre sont également au centre des préoccupations du texte. Les victimes disposeront d'une série de garanties concernant les conditions de leur audition par la police (langue, choix du sexe de la personne qui les interroge, discrétion, informations sur les mesures de protection etc.).