La chambre adopte le projet de loi "sur la politique proactive de retour"

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière le projet de loi "sur la politique proactive de retour" porté par la secrétaire d'État à l'Asile et migration Nicole de Moor (CD&V).

Ce texte entend ouvrir la voie à des rapatriements opérés non plus seulement par la police, mais également par des fonctionnaires de l'Office des étrangers. Ceux-ci devront toutefois être formés à cet effet et ne pourront agir que sous le contrôle de la police.

Le projet de loi prévoit également d'augmenter les capacités d'accueil dans les centres fermés. Les étrangers auteurs de délits pourront eux être plus rapidement rapatriés de force. Le texte interdit toutefois l'enfermement de mineurs en centres fermés.