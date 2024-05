La Chambre adopte une modification de la loi sur les données de passagers

Ainsi, la cour considérait que la collecte et le traitement des données PNR n'était admis que pour la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité, et uniquement s'il y a un lien objectif avec le transport concerné.

La proposition de loi adoptée jeudi adapte donc la législation à cet arrêt. À la suite de celui-ci, les recherches ponctuelles dans la banque de données PNR ont été sérieusement entravées, par exemple pour le ministère public, et sont même devenues carrément impossibles pour les autres services compétents au sein de l'unité d'information passagers, a relevé le chef de groupe CD&V Servais Verherstraeten.

La proposition de loi a été adopté à l'unanimité, moins l'abstention du PTB.