La Chambre condamne "le régime autoritaire bélarusse"

La résolution, initiée par Samuel Cogolati (Ecolo) et cosignée par l'ensemble des partis à l'exception du PTB et du Vlaams Belang, demande notamment la libération "immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques et de toutes les personnes détenues arbitrairement." Elle appelle aussi à l'organisation de nouvelles élections libres et régulières sous la surveillance d'observateurs internationaux.

Le texte a été adopté à l'unanimité, moins l'abstention du PTB.