La Chambre confirme les arrêtés royaux consécutifs aux accises

Les accises sont beaucoup plus aisément contrôlables que les surtaxes de l'époque et sont conformes à la directive européenne sur la taxation de l'énergie, par laquelle des exemptions ont été introduites pour les entreprises à forte consommation d'énergie, comme dans les pays voisins.

La Chambre a aussi adopté un projet de loi qui met à jour les dispositions concernant la gouvernance du gestionnaire du réseau Elia et de les aligner avec les récentes évolutions aux niveaux belge et européen, notamment la révision de la directive européenne sur les marchés de l'électricité (EMD) et le Code des Sociétés et Associations.

Le texte permet entre autres un rapprochement entre les actionnaires d'Elia et de Fluxys pour faciliter les investissements dans la transition énergétique. Il adapte aussi la loi à la nouvelle structure du groupe Elia suite à la séparation juridique des activités régulées et non régulées en Belgique. Il Interdit enfin les structures fiscales des sociétés de gestion pour l'exercice des mandats d'administrateurs ou de membres du collège de gestion journalière.