La Chambre demande à la Sûreté de l'État une analyse du cas de Steven Creyelman

Ces deux commissions se réunissent à huis-clos et examinent des informations confidentielles. Or, des médias étrangers ont révélé la semaine passée les liens entre le frère du député -Frank- et un agent des renseignements chinois. Des échanges de messages et la comparaison de questions parlementaires posées à la Chambre par M. Creyelman avec celles d'un autre député d'extrême droite en Allemagne à propos de manifestations à Hong Kong, incluant des éléments de langage favorable à la Chine, ont semé le doute sur l'influence qu'aurait pu subir Steven Creyelman.

Le groupe Ecolo-Groen a écrit vendredi à la présidente de la Chambre pour s'inquiéter de la situation, rejoint par le groupe PS. À leurs yeux, tant que la lumière n'est pas faite, l'intéressé ne peut plus participer aux travaux desdites commissions. Écologistes et socialistes estimaient qu'à titre conservatoire, l'intéressé devait se retirer de ces commissions afin de ne pas compromettre leur fonctionnement, mais le Vlaams Belang s'y est refusé. Dimanche, le président du parti d'extrême-droite, Tom Van Grieken, a pris la défense de son député, affirmant qu'aux dires mêmes de Frank Creyelman les tentatives d'influence de son frère n'ont jamais fonctionné.