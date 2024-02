La Chambre demande une étude sur le sort des LGBTQIA+ durant la IIe Guerre mondiale

"La persécution des personnes LGBTQIA+ lors de la Seconde guerre mondiale reste un épisode mal connu de notre Histoire. Il nous apparait dès lors essentiel de renforcer le travail de mémoire sur les persécutions et violences qu'elles ont subies à l'heure où les extrémismes, les populismes et les haines homophobes et transphobes sont en recrudescence dans le monde, en Europe et en Belgique", a expliqué l'auteur, Christophe Lacroix.

Le texte demande la mise en place d'une enquête scientifique indépendante réalisée par le Centre d'étude Guerre et société en collaboration avec le War Heritage Institute sur le sort des personnes LGBTQIA+ en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale ainsi que durant l'après-guerre.