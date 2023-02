La Chambre donne son feu vert au filtrage des investissements étrangers

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière un projet de loi qui valide l'accord de coopération conclu entre le fédéral et les entités fédérées sur le filtrage des investissements étrangers.

Le 30 novembre dernier, le comité de concertation (Codeco) s'est entendu pour la mise en place, à partir du 1er juillet 2023, d'un mécanisme de filtrage des investissements étrangers qui comportent un risque pour l'autonomie stratégique du pays.

Concrètement, ce filtrage visera à empêcher les investisseurs extérieurs à l'Union européenne de prendre le contrôle, la propriété ou la gestion d'infrastructures critiques belges.

Les domaines pour lesquels le filtrage sera réalisé sont liés aux technologies (intelligence artificielle, robotique,…), à la fourniture de biens élémentaires à la sécurité alimentaire et à l'énergie, à l'accès et au contrôle des informations sensibles ou encore à la liberté et au pluralisme des médias.

Un comité de filtrage interfédéral sera mis en place. Composé de représentants des différentes instances publiques, il sera chargé de "screener" tout investissement étranger de plus de 25% d'une entreprise donnée. Et si l'entreprise en question est liée à la défense et à l'énergie notamment, une part de 10 % des actions étrangères de l'entreprise sera déjà une porte ouverte à une analyse détaillée.