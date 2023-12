La Chambre se réunira en séance plénière durant le congé de fin d'année

Ce texte a fait l'objet de deux séries successives d'amendements relatifs au nouveau régime de taxation des asbl qu'il contient afin d'intégrer dans les exonérations une série de secteurs: certaines institutions de santé qui n'étaient pas visées par la première mouture (entreprises de travail adapté et maisons de santé) et, dans une deuxième vague, l'enseignement, la culture, le sport, les refuges pour animaux et les centres d'archives privés.

Une séance de la commission des Finances, qui s'est tenue ce jeudi pour approuver la deuxième série d'amendements, a été suspendue pour permettre à la séance plénière de procéder à une série de votes dont le budget 2024. Elle a ensuite repris ses travaux. Le texte ne peut plus être approuvé cette semaine. Une séance aura donc lieu jeudi afin que le vote ait lieu avant la fin de l'année, les dispositions fiscales devant entrer en vigueur l'an prochain.