La Chambre soutient un "contrôle indépendant" du processus électoral

Cette résolution a été adoptée par la majorité, rejointe par la N-VA, Les Engagés et DéFI. Le Vlaams Belang et le PTB ont voté contre.

L'une d'entre elles, déposée par le CD&V, porte précisément sur le scrutin. Via cette résolution, la Chambre demande notamment au gouvernement fédéral "de soutenir activement la mise en place d'un contrôle indépendant de toutes les étapes du processus électoral". Elle exhorte aussi à "demander aux autorités congolaises de maintenir la sécurité dans l'Est du Congo comme priorité pour que les élections du 20 décembre 2023 puissent se dérouler en toute sécurité."

L'autre texte, déposé par Chistophe Lacroix (PS) et cosigné par l'ensemble des groupes de la majorité, porte précisément sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, les violences sexuelles et la protection du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 2018, qui a annoncé sa candidature aux élections.

Par ce texte, la Chambre "condamne fermement toutes les attaques militaires commises par les groupes rebelles armés dans l'Est du Congo" ainsi que "les violences sexuelles et le recours au viol en tant qu'arme de guerre dans le cadre du conflit". Elle demande en outre au gouvernement de "soutenir les efforts diplomatiques régionaux ainsi que leur transparence maximale." Le texte appelle aussi à l'arrêt des soutiens au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi et d"'imposer des sanctions aux responsables de ces ingérences".

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité, moins l'abstention du PTB.