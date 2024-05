La Chambre valide la prime "tarif social énergie" pour les chauffages collectifs

La Chambre a approuvé mercredi en séance plénière la prime "tarif social énergie", une prime destinée aux familles qui n'ont pas accès au tarif social parce qu'elles chauffent leur logement via une installation collective.

"Avec cette proposition, nous corrigeons une inégalité pour environ 60.000 familles qui sont passées sous le radar de la hausse des prix de l'énergie. Bien que ces familles aient pu demander des primes énergétiques au plus fort de la crise, nous souhaitions mettre en place une mesure structurelle. C'est ce que nous faisons maintenant avec la prime tarif social", a expliqué la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten.

La loi devrait entrer en vigueur le 1er août, mais le droit à la prime sera effectif à partir du 1er juillet 2024. Pour le second semestre de l'année 2024 et selon les estimations de la CREG, la prime représente une réduction de 53 euros sur la facture de gaz et de 82 euros sur la facture d'électricité.

Le projet de loi a été adopté à l'unanimité, moins l'abstention du Vlaams Belang.