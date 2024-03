La Chambre valide l'interdiction de fumer dans les parcs d'attraction

Il prévoit ainsi d'interdire de fumer dans certains lieux extérieurs publics ouverts: les parcs d'attractions, les parcs zoologiques, les plaines de jeux, les fermes pour enfants et les terrains de sport. Le texte prévoit aussi d'interdire de fumer aux entrées et sorties des établissements de santé, des écoles, des lieux d'accueil pour enfants et des bibliothèques. Une zone "sans fumée" de dix mètres devra être établie devant ces entrées.

La terrasse d'un espace Horeca rattaché à un terrain de sport n'est pas concernée par la mesure. Par contre, l'interdiction de fumer sur un terrain de sport s'appliquera même si le terrain est utilisé à d'autres fins, par exemple pour un concert.