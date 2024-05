La chambre valide une modification du seuil d'adhésion à l'accord dento-mutualiste 24-25

Avec 56,97% des dentistes adhérant à la convention en 2024, le comité des assurances de l'Inami a dû constater que le seuil d'entrée en vigueur de la convention, fixé à 60%, n'était pas atteint.

Le ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke a dès lors décidé de consulter le secteur et une réforme plus large est envisagée à l'avenir. Mais celle-ci ne pourra plus avoir lieu sous cette législature.