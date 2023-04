La Chambre valide une protection supplémentaire contre les retards de paiement de dettes

Actuellement, une petite dette peut rapidement se transformer en une dépense importante, avec l'ajout de frais de courriers de rappel, de huissiers, d'agences de recouvrement ou encore d'avocats.

Le projet de loi du ministre du Travail et de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS), largement inspiré de propositions initiales déposées par le PS, Vooruit et le CD&V, met un terme à ces frais. Le premier rappel sera gratuit et devra préciser les éventuels frais supplémentaires en cas de retard de paiement. De plus, les consommateurs devront disposer d'au moins 14 jours après réception du premier rappel avant que des frais supplémentaires ne soient facturés.