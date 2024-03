La championne olympique Kim Gevaert donne son nom à la 37e éco-crèche de Bruxelles

La championne olympique et directrice du Mémorial Van Damme Kim Gevaert a officiellement ouvert la 37e éco-crèche de la ville de Bruxelles ce mercredi. La crèche flambant neuve pourra prochainement accueillir 72 enfants.

L'éco-crèche est située avenue Mutsaard à Laeken, à proximité du Domaine royal, de la Tour japonaise et du Pavillon chinois. La crèche est ouverte depuis ce mercredi et peut accueillir 54 enfants. Dans un avenir proche, ce nombre devrait être porté à 72 enfants. La crèche a vu le jour grâce à la coopération entre la Commission communautaire flamande et la ville de Bruxelles.

Kim Gevaert, qui a remporté l'or olympique dans le relais 4x100 mètres aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin, est honorée qu'une crèche porte son nom. "Les premières années de la vie des enfants sont cruciales et je crois fermement qu'il est important de leur offrir des possibilités optimales d'activités physiques et de développement cognitif et linguistique", a déclaré Mme Gevaert lors de l'inauguration de l'éco-crèche.