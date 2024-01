La circulation des trains interrompue entre Gendron-Celles et Dinant

Les trains L reliant Namur, Dinant et Libramont roulent quant à eux uniquement entre Namur et Dinant, a par ailleurs précisé Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Gendron-Celles et Dinant d'une part et entre Gendron-Celles et Libramont d'autre part, a-t-il ajouté.