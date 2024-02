La circulation ferroviaire est interrompue entre Zottegem et Audenarde

Aucune circulation ferroviaire n'est possible entre Zottegem et Audenarde (Flandre orientale) ce dimanche après-midi à la suite de la panne d'un train de travaux à l'entrée de la gare de Zottegem, indique Infrabel, le gestionnaire du réseau.

Depuis un peu plus de 15h00, aucune circulation ferroviaire n'est possible entre les deux gares dans les deux sens. "Une locomotive auxiliaire remorquera le train défectueux dès que possible. En attendant, la SNCB renvoie ses passagers vers le service de bus régulier de De Lijn", selon un porte-parole.