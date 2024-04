La circulation ferroviaire sera perturbée jusqu'au 9 juin entre Bruxelles et Hal

La circulation des trains entre Bruxelles-Midi et Hal sera, par moments, perturbée d'ici au 9 juin. Des trains seront mêmes remplacés par des bus durant 6 week-ends (6-7 avril, 13-14 avril, 20-21 avril, 4-5 mai, 18-19 mai, 1-2 juin), ainsi que 2 jours fériés (1er mai et 9 mai). Les voyageurs peuvent donc s'attendre à avoir un trajet bien plus long. Tout au long de la période des horaires seront adaptés, certains trains seront annulés.