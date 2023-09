La CNE réagit négativement à la création de l'Aulne

La Centrale nationale des Employés (CNE) s'est dite consternée, vendredi, face à la communication dans la presse de la création de l'Alliance universitaire Louvain Namur Ensemble (Aulne), pointant l'absence de concertation sociale et craignant une "volonté de fusion déguisée".

"Après la trêve estivale, la concertation sociale a repris. La création de l'Aulne n'a pourtant fait l'objet d'aucune annonce ni discussion dans les Conseils d'entreprise respectifs de l'UNamur et de l'UCLouvain", accuse la Centrale. "Aucune communication vers le personnel des deux universités concernées le jour officiel de la fusion, ainsi que l'annonce, par ailleurs, de la décision du recteur Blondel (de l'UCLouvain, NDLR) de ne pas briguer un nouveau mandat, immédiatement répercutée vers les médias grâce à des interviews et communiqués de presse. Une asymétrie qui montre bien où va la priorité de l'employeur."

Les représentants syndicaux, se référant aux nouvelles publiées vendredi matin à propos du rapprochement accru entre les universités de Namur et de Louvain, "regrettent que les directions des universités privilégient la communication au travers de la presse au lieu d'informer au préalable les représentants des travailleurs".

Et de prendre en exemple la fusion entre l'UCLouvain et l'Université Saint-Louis, "qui a fait l'objet de grands discours", selon la CNE. "Dans la pratique, cependant, le personnel et les syndicats n'ont pas encore de vision claire ni sur les différences de conditions de travail ni sur les conséquences de cette fusion sur le quotidien de nombreux membres du personnel."

"Arriver en cette rentrée 2023 avec l'annonce de la création d'une plateforme 'qui n'est pas une fusion' fait craindre, au contraire, une volonté de fusion déguisée. Le personnel (...) ne peut rester à la marge des discussions quand cela impacte le quotidien des travailleurs", conclut le syndicat, qui appelle les directions à revenir vers la concertation sociale.