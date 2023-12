La Coalition climat recommande de parler "franchement" aux citoyens

Dans son discours samedi à la COP28, M. De Croo a notamment cité plusieurs avancées réalisées en Belgique: la volonté d'installer en mer du Nord une capacité d'énergie éolienne suffisante pour produire l'équivalent de la consommation de cinq millions de ménages d'ici 2030; la technologie de pointe développée à Liège par John Cockerill en matière d'hydrogène vert ou encore l'investissement d'un milliard d'euros par ArcelorMittal à Gand "pour produire l'acier le plus durable dans le monde". Le chef du gouvernement belge a également appelé à parler "d'espoir plutôt que de peur".

"L'optimisme ne suffira pas, la technologie non plus", répond Nicolas Bormann, chargé de recherche sur la Justice climatique au CNCD-11.11.11, au nom de la Coalition climat. "L'urgence climatique implique une mobilisation générale. Elle implique aussi d'assumer que la technologie n'est pas la solution à tout et de parler franchement aux citoyens: s'il est vrai que la technologie fait partie des solutions au problème, nous ne nous en sortirons pas sans changer radicalement nos modes de production et de consommation", estime-t-il.