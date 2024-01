La coalition présidentielle Union sacrée "en bonne voie" pour la majorité à l'Assemblée

L'"Union sacrée de la nation", une coalition de partis et "rassemblements" politiques autour du président Félix Tshisekedi - dont la réélection a été confirmée mardi par la Cour constitutionnelle -, semble "en bonne voie pour établir une majorité", selon Trésor Kibangula.

L'UDPS-Tshisekedi (l'Union pour la démocratie et le progrès social), le parti présidentiel, remporte à lui seul 69 sièges, selon la commission électorale (Céni).

Un quadruple scrutin - présidentielle, législatives, provinciales et locales - était organisé le 20 décembre mais s'était étalé sur plusieurs jours, à cause de nombreux problèmes logistiques. Plus de 40 millions d'électeurs, sur un total d'environ 100 millions d'habitants, étaient appelés aux urnes.

Le principal parti d'opposition "Ensemble pour la République" de Moïse Katumbi, arrivé deuxième à l'élection présidentielle, a obtenu moins de 20 sièges.