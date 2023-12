La Cocof donne également son feu vert à la mise en oeuvre du Plan Social Santé Intégré

Après le Parlement régional, le Parlement francophone bruxellois a donné vendredi son feu vert au projet de décret et d'ordonnance conjoints des Commissions communautaires française et commune portant sur la mise en œuvre du Plan Social Santé Intégré bruxellois (PSSI). Dans la foulée, il a adopté un cadre pour l'octroi de subventions pluriannuelles dans ce cadre.

A Bruxelles, les compétences relatives à l'Action sociale et à la Santé sont réparties sur sept niveaux de pouvoir et autant de réglementations. L'accord de majorité conclu en 2019 a insisté sur la nécessité d'"'assurer une plus grande cohérence des politiques menées pour mieux rencontrer l'ensemble des besoins de la population". L'ensemble des compétences en social-santé à la COCOF et à la COCOM ont été réunies entre les mains de deux ministres (et non plus six) et dans un seul cabinet au sein de la cellule Social-Santé.

Le PSSI comprend un référentiel stratégique reprenant huit principes structurants, tels que la promotion de la santé pour tendre vers un état complet de bien-être physique, mental et social; une intégration et un décloisonnement des compétences, en guise de réponses à la complexification des situations pour atteindre une meilleure coordination des professionnels; et la consolidation des parcours de soins et d'aide, en évitant les ruptures d'accompagnement.