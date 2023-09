La CoCof a également validé définitivement l'accord de coopération relatif à l'EVRAS

A l'occasion de sa séance de rentrée, le parlement francophone bruxellois a donné mercredi son feu vert, à l'unanimité, à l'accord de coopération visant à généraliser l'Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS) dans la partie francophone du pays. Il y a eu une abstention.

La Commission Communautaire française de Bruxelles était la dernière institution francophone du pays à se prononcer sur un dispositif qui a récemment servi de prétexte à des actes criminels à l'encontre d'établissements scolaires au cours des dernières semaines.

Le début du jour a été mis à profit, tant par la ministre-présidente de la Commission Communautaire française de Bruxelles Barbara Trachte (Ecolo) que par les députés de l'ensemble des formations pour préciser une nouvelle foi que l'objectif de l'EVRAS est de former des gens à la protection des enfants et adultes en devenir contre une série d'abus potentiels, en intrafamilial ou en dehors. L'ensemble des intervenants de la majorité comme de l'opposition ont également démonté les nombreuses fake news diffusées en la matière, à commencer par celle d'une soi-disant incitation au passage aux actes sexuels de diverses natures chez les plus jeunes.