La collection d'œuvres d'art de la Communauté flamande compte 16 nouvelles pièces

L'objectif de la Collection de la Communauté flamande est de "donner une image complète et correcte de l'art contemporain flamand, qui est de qualité et pertinent". En outre, l'acquisition des pièces ne constitue pas uniquement un soutien financier pour les artistes. C'est aussi une manière de reconnaître la qualité de leur travail.

Pour choisir les œuvres, le ministre flamand de la Culture, Jan Jambon, a fait appel à un comité d'experts spécialisés dans le domaine des arts plastiques contemporains. Dans ses propositions, le comité a tenu compte de trois facteurs: remédier aux lacunes historiques de la collection, acheter les œuvres clés de grands artistes contemporains et acquérir au moment opportun des pièces plus jeunes et prometteuses.