La commission de la Justice approuve le projet de loi en première lecture

La commission de la Justice de la Chambre a approuvé mercredi en première lecture le projet de loi qui vise à "rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme". Le texte contient la peine complémentaire d'interdiction de manifester que dénoncent les syndicats et plusieurs associations. Sur ce point, il a reçu le soutien de la majorité, la N-VA et le Vlaams Belang se sont abstenus, le PTB a voté contre.