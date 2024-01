La commission des Relations extérieures adopte une proposition de résolution

Le texte reprend les positions adoptées par le gouvernement fédéral il y a deux semaines et en développe une série d'autres. Il s'appuie sur le respect du droit international. Il demande notamment au gouvernement "de réitérer les appels à un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties, à la libération de tous les otages et à la protection de la population civile", "de continuer à condamner fermement l'attaque perpétrée sur des civils israéliens par l'organisation terroriste Hamas dont les crimes devront faire l'objet d'une enquête plus approfondie de la Cour Pénale Inernationale (CPI)"; "de condamner également fermement la riposte militaire disproportionnée d'Israël, qui a causé un nombre de victimes sans précédent parmi les civils, la disproportion et la non-sélectivité de cette réaction devant faire l'objet d'une enquête de la CPI"; de permettre l'accès sans entrave de l'aide humanitaire, etc. La procédure devant la Cour internationale de Justice est également évoquée, de même que la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens.