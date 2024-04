La Communauté germanophone réforme son enseignement spécialisé pour plus d'inclusion

Cette réforme a pour objectif de répondre de manière adéquate à la demande croissante en ressources humaines dans le domaine du soutien intensif dans les écoles ordinaires, dans le but de créer un système éducatif plus inclusif. "Chaque élève doit être soutenu et stimulé en fonction de ses besoins individuels. Grâce à la réforme, nous regrouperons l'ensemble du savoir-faire en matière de pédagogie spécialisée de la Communauté germanophone dans une nouvelle institution publique indépendante, afin de pouvoir utiliser les ressources humaines existantes pour le soutien intensif dans les écoles ordinaires de manière encore plus ciblée, dans l'intérêt des élèves", indique Lydia Klinkenberg, la ministre germanophone en charge de l'Enseignement. Il s'agit là d'une première phase de la réforme. La seconde sera mise en œuvre dans le cadre d'un décret ordinaire, encore en préparation.

Lorsqu'elle sera finalisée, la réforme vise à "garantir une éducation de qualité et inclusive dans un environnement d'apprentissage où tous les apprenants sont soutenus et stimulés en fonction de leurs besoins et de leur potentiel individuel", conclut le cabinet de la ministre.