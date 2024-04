La Communauté germanophone va subsidier des travaux dans certaines écoles libres

Un accord a été signé ce mardi entre la Communauté germanophone et les écoles libres Maria Goretti et la Bischofliche schule, situées dans les communes du sud de la Communauté germanophone, ont indiqué mardi le gouvernement et les représentants des écoles, lors d'une conférence de presse. "D'importants travaux sont nécessaires au niveau des bâtiments des écoles libres. La Communauté germanophone subsidiait ces travaux à hauteur de 80%. Malheureusement les écoles libres ne sont pas en mesure de payer les 20% restants. Une solution a donc été trouvée et nous permet de subsidier entièrement ces travaux d'infrastructures", se réjouissent le ministre-président et la ministre en charge de l'Enseignement.