La commune de Koekelberg introduira également un recours

La Flandre a délivré ce nouveau permis à la fin du mois de mars dernier. Les limitations que le gouvernement flamand y impose, parmi lesquelles un maximum de 240.000 mouvements d'avions par an à partir de 2032 et une réduction des nuisances sonores nocturnes de 30% d'ici 2030, ont été jugées largement insuffisantes par de nombreuses communes bruxelloises, mais aussi flamandes, ainsi que par les Régions wallonne et bruxelloise.

A Bruxelles, un recours a été annoncé par le ministre de l'Environnement, Alain Maron (Ecolo), seul, faute d'accord sur ce procédé dans le chef du partenaire Open Vld du gouvernement Vervoort. Il l'a également été par de nombreuses communes: les deux Woluwe, Auderghem, Watermel-Boitsfort, Ixelles et Etterbeek, à l'est et au sud; Schaerbeek, Jette, Ganshoren, Berchem-Saint-Agathe et Koekelberg, plus au nord et à l'ouest.