La commune de Schaerbeek interdit la vente d'alcool nocturne dans le quartier Nord

La bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne (DéFI), a pris une ordonnance de police le 6 mai dernier interdisant la vente d'alcool dans le quartier Nord entre 22h00 et 06h00 du matin, a déclaré mardi le cabinet de Mme Jodogne. L'interdiction vise à réduire l'insécurité dans le quartier, au vu du contexte d'une hausse des violences liée notamment au trafic de stupéfiants. L'ordonnance est appliquée depuis lundi et le sera au moins jusqu'au 2 octobre prochain.

"Cette mesure fait suite à l'arrêté pris en avril par le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort (PS), qui permet l'instauration de telles mesures dans le cadre de la politique de lutte contre l'insécurité liée entre autres au trafic de stupéfiants", a expliqué le cabinet de Mme Jodogne.

Pour rappel, le quartier Nord a été identifié par le Conseil régional de sécurité (Cores) comme un "hotspot", qui concentre donc les efforts administratifs et policiers pour rétablir un "climat de sécurité plus serein, pour les habitants et les visiteurs".