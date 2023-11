La commune d'Ecaussinnes prend des mesures contre une pollution aux PFAS

La commune d'Ecaussinnes a indiqué jeudi avoir pris une série de mesures "pour garantir un environnement sain" à ses habitants, après avoir eu connaissance des analyses de teneur en substances per- et polyfluoroalkylées effectuées dans le cadre de l'émission "#Investigations" diffusée mercredi.

Dans son reportage, la RTBF pointe des concentrations de 560 ng/l de ces substances dangereuses à terme pour l'environnement et la santé mesurées au point de rejet de l'entreprise TotalEnergies Petrochemicals. Des concentrations de 637 ng/l, provenant potentiellement de l'entreprise Chemviron, ont également été relevées dans un bassin d'orage.

"Ces valeurs sont plus de cinq fois supérieures au seuil de 100 ng/l communément admis pour qualifier un 'hot spot', soit un niveau que les experts estiment problématique", ont souligné les instances locales, rappelant que "les PFAS constituent un groupe incluant plus de 4.700 produits chimiques d'origine anthropique largement utilisés, qui s'accumulent au fil du temps dans le corps humain et dans l'environnement".