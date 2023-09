La conseillère CPAS Isabelle Rigaux quitte Défi pour rejoindre le groupe MR

Citée dans un communiqué du MR adressé à l'agence Belga, Isabelle Rigaux a justifié son choix par sa vision libérale sociale. "L'intérêt à aider l'autre est ancré en moi comme infirmière. Je me retrouve pleinement dans la vision que le MR défend pour notre Ville et notre Région. Par ailleurs, en tant qu'indépendante, je pense que le MR est davantage en phase avec mes combats en faveur des indépendants, des commerçants et des entreprises qui ont été mis en difficulté ces dernières années". .

David Weytsman, s'est félicité de cette nouvelle arrivée. "Des dizaines de citoyens nous rejoignent chaque semaine. Je me réjouis que plusieurs élus de la majorité soient convaincus par notre projet libéral. C'est la seule alternative à cette majorité PS-Ecolo-Défi qui, de conseil en conseil communal, court après le PTB ", a-t-il dit.