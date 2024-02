La conseillère du CPAS de Rhode-Saint-Genèse, Khadija Boudiba, quitte le MR pour le PS

Depuis, "certaines prises de positions au plus haut niveau du MR, ont été pour moi, comme beaucoup d'autres, intolérables et choquantes. Plus encore ces derniers mois. Mes identités multiples ont été heurtées par des propos et des postures insupportables. En tant que femme, faire le constat du peu de considération accordée au genre, c'est inacceptable. En tant que personne issue d'une double culture, observer cette droitisation décomplexée, c'est inacceptable. En tant qu'infirmière, constater que les plus vulnérables sont stigmatisés, c'est inacceptable. En tant que mère qui s'inquiète des raccourcis extrêmes et du désintérêt écologique, c'est inacceptable", a-t-elle justifié.

Sur Facebook, l'intéressée a justifié son départ du MR. Elle y avait débuté son engagement politique en 2018, "sous l'impulsion de Sophie Wilmès, voisine et amie","avec la volonté de contribuer à une vision plus sociale et progressiste du MR, plus féminine aussi".

Au PS, le président de la Fédération bruxelloise, Ahmed Laaouej, s'est dit "fier de voir Khadija Boudiba rejoindre les rangs socialistes et d'œuvrer ensemble pour un avenir plus progressiste et solidaire à Bruxelles et dans sa périphérie. Khadija partage avec nous des valeurs fondamentales de progrès social, de solidarité et d'inclusion, qui sont au cœur de notre action politique. Son engagement envers les citoyens les plus vulnérables et sa volonté de faire avancer les causes sociales font d'elle une alliée précieuse dans notre lutte pour un Bruxelles plus ouvert et solidaire. Ses convictions anti-racistes et féministes trouveront pleinement leur épanouissement au sein de notre Parti", a-t-il commenté.

Bilingue, Khadija Boudiba est licenciée en santé publique. Elle est mère de quatre enfants.