La consommation d'antidépresseurs augmente, surtout chez les jeunes

La consommation d'antidépresseurs continue de progresser en Belgique, avec une hausse particulièrement marquée chez les jeunes, selon une analyse publiée lundi par les Mutualités Libres. L'organisation a constaté une croissance de 8 % entre 2019 et 2023 chez ses 2,3 millions d'affiliés.

Cette augmentation est la plus forte pour les groupes d'âges les plus jeunes: +43,6 % pour les 12-18 ans (qui comptent toutefois 1,7 % de consommateurs), +36,8 % pour les 19-24 ans et +17,1 % pour les 25-39 ans. A l'inverse, la tendance est de "seulement" +5,6 % pour les 40-54 ans, +4 % pour les 55-64 ans et +2,7 % chez les 65-80 ans. Pour les plus de 80 ans, elle tombe à +1,8 %.

En termes de consommation actuelle, ce sont toutefois les plus âgés qui sont les plus concernés: jusqu'à 25,1 % pour les plus de 80 ans. Le nombre de consommateurs diminue en même temps que l'âge : il est de 13,8 % pour les 40-54 ans et de moins de 5 % pour les affiliés âgés de 19 à 24 ans. Des disparités sont aussi remarquées entre les régions: 12 % des Wallons (+7 % en cinq ans), 9 % des Flamands (+10 %) et 9 % des Bruxellois (+9 %) prennent des antidépresseurs. Les Mutualités Libres notent également une différence entre les sexes: sept hommes sur 100 consomment des antidépresseurs, contre 13 femmes sur 100.