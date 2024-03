La consommation de cocaïne augmente en Belgique

L'Institut de santé publique fait également le lien avec la drogue interceptée avant qu'elle n'atterrisse entre les mains des consommateurs. Ainsi, "les saisies de cocaïne sont également en hausse, avec près de 111 tonnes en 2022", relève-t-il.

Enfin, des concentrations élevées de cocaïne, mais aussi d'ecstasy et d'amphétamines, ont été observées dans les systèmes de collecte des eaux usées à Anvers et à Bruxelles en 2022. Parmi plus de 100 villes européennes étudiées, la Métropole et la capitale arrivent dans le top 5 des localités où ces concentrations sont les plus élevées.

De manière générale, l'utilisation de substances stimulantes (comme l'ecstasy, les amphétamines et la cocaïne) a augmenté dans la population.