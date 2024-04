La construction du centre de tours de contrôle digitales des aéroports wallons a débuté

Conçu avec des technologies de pointe, ce centre remplacera les deux tours de contrôle vieillissantes se trouvant actuellement en bordure des aéroports de Charleroi et Liège. Sur chacun des deux sites, un mât équipé de 14 caméras à son sommet sera érigé à une hauteur de 47 mètres afin de bénéficier d'un champ de vision adéquat. Les caméras relayeront, via un réseau de fibre optique, les images de l'aéroport et de son environnement vers 14 écrans localisés dans une salle d'opération installée dans le futur bâtiment.

Grâce aux caméras intelligentes, aux antennes relais et à la réalité augmentée intégrée au système, les contrôleurs aériens de Skeyes pourront y gérer des informations non perceptibles à l'œil nu, notamment lorsque la visibilité est faible, souligne-t-on du côté de l'entreprise gérant le trafic aérien en Belgique.