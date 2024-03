La Coopération belge promet 190 millions pour l'humanitaire en 2024

Le Forum rassemble lundi et mardi à Flagey, à Bruxelles, des acteurs institutionnels et d'ONG et agences internationales autour des défis posés par les besoins criants d'aide humanitaire à travers le monde. Sous l'impulsion de la Belgique, un des thèmes centraux de cette troisième édition du Forum est "les crises oubliées", celles qui passent au second plan dans les récits médiatiques ou que l'on n'aborde plus aussi souvent parce qu'elles durent depuis des années. Autre thème: la priorisation et le déficit de financement.

Comme le rappelle lundi le cabinet de la ministre Gennez, l'ONU estime qu'environ 300 millions de personnes auront besoin d'une aide humanitaire cette année, un chiffre "exceptionnellement élevé" gonflé par les conflits et les conséquences du réchauffement. Parallèlement, le déficit de financement n'a "jamais été aussi grand": "la communauté internationale n'a fourni que 40% de l'aide humanitaire nécessaire en 2023."