La Coordination des sans-papiers s'insurge contre les nouvelles mesures en matière d'asile

"Lamentables, pathétiques, risibles et par conséquent égales à zéro", la Coordination des sans-papiers de Belgique n'a pas mâché ses mots lundi pour qualifier les nouvelles mesures de l'accord sur la migration adopté mercredi passé par le gouvernement fédéral. Dans son communiqué, le réseau autonome des collectifs de sans-papiers appelle les autorités à mettre en place "une politique d'asile digne et accueillante."

"La politique d'asile et migration est défunte en Belgique. Sur l'accueil des demandeurs d'asile, le gouvernement belge est encore passé à côté de la plaque", déplore la Coordination, rappelant que "la situation humanitaire exceptionnelle des personnes sans-papiers tout comme celle des demandeurs d'asile, appelle une réponse urgente."

Le réseau juge inacceptable l'absence de changement de cap du monde politique à propos de l'accueil des exilés : "le gouvernement belge refuse avec le grand mépris qui le caractérise, d'affronter humainement la question des personnes sans-papiers et des demandeurs d'asile. Il galvaude le dispositif d'accueil et l'accompagnement requis par les demandeurs d'asile".

Et la Coordination des sans-papiers de pointer plus précisément la volonté inscrite dans l'accord d'élargir le nombre d'escorteurs pour les retours, une "pratique de déportation en porte-à-faux avec les valeurs de la population belge."

Enfin, le réseau appelle les députés fédéraux à se pencher sur la proposition de loi citoyenne sur la régularisation des personnes sans-papiers introduite en novembre 2022. "En tant qu'élus du peuple, vous avez le pouvoir d'arrêter ce cycle infernal des reconstitutions de campements et opérations d'évacuation, pour mettre en place une politique d'asile digne et accueillante, offrant à chacun une mise à l'abri immédiate lors de son arrivée sur le territoire et un hébergement dans une structure adaptée le temps de l'instruction de sa demande", conclut le communiqué.