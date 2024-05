La Corée du Nord confirme avoir tiré un missile et promet de muscler sa force nucléaire

Kim Jong Un a supervisé le test de lancement de vendredi vers la mer du Japon, dans le cadre d'une mission visant à évaluer la "précision et la fiabilité" d'un nouveau système de navigation autonome, a indiqué le rapport de KCNA.

Le même jour, Kim Jong Un a visité une installation de production militaire et a appelé à "renforcer plus rapidement la force nucléaire (...) sans interruption et sans hésitation", selon KCNA.

"Les ennemis auront peur et n'oseront pas jouer avec le feu que lorsqu'ils seront témoins du dispositif de combat nucléaire de notre Etat", a déclaré M. Kim.

L'armée sud-coréenne avait signalé vendredi avoir détecté le lancement de "plusieurs objets volants présumés être des missiles balistiques à courte portée" depuis la région de Wonsan, dans l'est de la Corée du Nord.